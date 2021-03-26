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رئيس البرلمان اللبناني يبعث برقية عزاء للرئيس السيسي بضحايا حادث قطاري سوهاج

11:47 م الجمعة 26 مارس 2021
رئيس البرلمان اللبناني يبعث برقية عزاء للرئيس السيسي بضحايا حادث قطاري سوهاج

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بيروت - (أ ش أ):

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معزيا بضحايا حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج.

وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن اصطدام القطارين في محافظة سوهاج والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة..

إنني بهذه المناسبة الأليمة وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى.. بسم الله الرحمن الرحيم: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ".

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