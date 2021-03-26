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طالبان: سنقاتل القوات الأمريكية إذا لم تلتزم بالانسحاب من أفغانستان

08:21 م الجمعة 26 مارس 2021
طالبان: سنقاتل القوات الأمريكية إذا لم تلتزم بالانسحاب من أفغانستان

حركة طالبان - ارشيفية

كابول - (د ب أ):

قالت حركة طالبان في أفغانستان اليوم الجمعة إنها سوف تستأنف العمليات القتالية ضد الأمريكيين أو القوات الأجنبية الأخرى إذا لم تنسحب الولايات المتحدة في الأول من مايو المقبل، وهو الموعد النهائي المتفق عليه للقيام بذلك، في اتفاق سلام بين الحركة المسلحة والولايات المتحدة العام الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر إنه "إذا لم تنسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان، لا سمح الله، في الموعد المحدد، بما يتفق واتفاق الدوحة، فما من شك، سيتم اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق من جانب أمريكا".

وقال إن طالبان حينئذ "ستكون مضطرة للدفاع عن دينها ووطنها، وأن تواصل الجهاد والكفاح المسلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادها".

يأتي تحذير طالبان بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم أمس الخميس إنه "سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي على الرغم من أنه "لا يتصور" بقاء قوات في البلاد التي مزقتها الحرب حتى العام المقبل.

كانت الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب قد بلورت الاتفاق مع طالبان في فبراير من العام الماضي، في مقابل الحصول على ضمانات أمنية.

وعقب الاتفاق، أوقفت طالبان الهجوم على القوات الأمريكية. كما وعد بايدن بإنهاء حرب مستمرة منذ 20 عاما في أفغانستان، لكنه يقول إنه يريد مراجعة الاتفاق.

حركة طالبان أفغانستان القوات الأمريكية كابول

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