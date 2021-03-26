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موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشأن اللقاحات: "قدموا حقائق ملموسة"

01:53 م الجمعة 26 مارس 2021
موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشأن اللقاحات: "قدموا حقائق ملموسة"

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ

وصفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأن روسيا "تقوض" الثقة في اللقاحات الآمنة بالـ"عبثية".

وتساءلت زاخاروفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الإنجليزية، اليوم الجمعة: "أين ومتى قمنا بتقويض شيء ما؟ أين الأدلة؟ .. قدموا حقائق ملموسة، على الأقل لوسائل الإعلام عندكم".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لا علاقة لروسيا بهذا. نحن لا نتدخل في أي عمليات بشأن جداول إمداد قائمة انتظار التطعيم في الدول الغربية أو في ترخيص الأدوية الغربية.. لا علاقة لنا بهذا على الإطلاق".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "يبدو كل هذا أكثر سخافة على خلفية موقفنا المتسق وغير المسيس بالفعل تجاه التعاون المفتوح مع جميع الدول المهتمة في توريد اللقاحات والدراسة المشتركة لفعاليتها وتطوير هذا المجال وتصنيعه محليا في مناطق مختلفة من العالم".

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Asha
ماريا زاخاروفا موسكو أنتوني بلينكين واشنطن
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