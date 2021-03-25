أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

قائد القوات البرية السوداني: سنحافظ على الأراضي المستردة بالفشقة

10:33 م الخميس 25 مارس 2021
قائد القوات البرية السوداني: سنحافظ على الأراضي المستردة بالفشقة

القوات السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد قائد القوات البرية السوداني الفريق ركن عصام الدين محمد كرار، أن القوات المسلحة تقوم بواجبها تجاه حماية الحدود وحفظ سيادة السودان، مشددا على عزم الجيش السوداني على الحفاظ على الأراضي المستردة بالفشقة (شرق السودان)، وحماية وتأمين المزارعين السودانيين من أجل الاستفادة من هذه الاراضي.

وجدد قائد القوات البرية السوداني، لدى تسلمه قافلة ولاية نهر النيل (شمال السودان) لدعم ومؤازرة للقوات المسلحة، عهد القوات المسلحة في حماية الأراضي السودانية والشعب والدستور.

وقال إن الجيش السوداني استرد أراضيه دون الاعتداء على أحد، مضيفا: "نسعى للجوار الآمن وحسن النية، ولن تطأ أرجلنا أرضا أجنبية، وسوف نظل نؤدي واجبنا وفق الدستور والقانون حامين لتراب الوطن".

من جانبه، أشاد والي القضارف الدكتور سليمان علي، بدعم ومؤازرة ولاية نهر النيل للقوات المسلحة على الحدود الشرقية، مضيفا أن هذه القافلة تُعتبر رسالة قوية بتوحد أهل السودان ووقوفهم إلى جانب الجيش لاسترداد أراضي الفشقة.

هذا المحتوى من

حدود السودان القوات البرية السودانية عصام الدين محمد كرار اثيوبيا تيجراي

الخبر التالى:

الكاظمي: العراق يدعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مائل للبرودة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا