ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الصيني يبحثان القضايا الإقليمية والدولية
السعودية - (أ ش أ)
بحث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، مع مستشار الدولة، وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي يزور المملكة حاليا، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.
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