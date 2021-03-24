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انتخابات إسرائيل...حزب نتنياهو في المقدمة بـ31 مقعدا

09:43 ص الأربعاء 24 مارس 2021
انتخابات إسرائيل...حزب نتنياهو في المقدمة بـ31 مقعدا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

أظهرت النتائج بعد فرز 64% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة في إسرائيل حصول حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 31 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وحصول الكتلة اليمينية المؤيدة له إجمالا على 56 مقعدا.

وجاء حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، بزعامة يائير لابيد، ثانيا وحصل على 18 مقعدا. أما تحالف "أزرق أبيض"، بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس فحصل على ثمانية مقاعد فقط.

وقال نتنياهو إن ليكود حقق إنجازا عظيما في الانتخابات. فيما قال لابيد إنه فخور بالنتيجة، وكشف أنه بدأ إجراء اتصالات مع رؤساء الأحزاب المعارضة لنتنياهو. وتعهد بعمل كل ما بوسعه لتشكيل "حكومة عقلانية".

بنيامين نتنياهو حزب نتنياهو إسرائيل انتخابات انتخابات إسرائيل

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