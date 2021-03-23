سفارة مصر بهولندا تنظم ندوة حول جهود القاهرة للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة
هولندا - (أ ش أ)
نظمت سفارة مصر في هولندا ندوة بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لمناقشة جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وحضر الندوة، التي تأتي استمراراً لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر إزاء سد النهضة الإثيوبي، نخبة من الخبراء الفنيين والباحثين والمعنيين بالشأن الأفريقي.
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