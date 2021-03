إثيوبيا تتحدى: الملء الثاني لسد النهضة في موعده.. لن نعيش في ظلام

كتبت- رنا أسامة:

في تصعيد جديد استمرارًا لمحاولة أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، جدّد رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، تأكيده وإصراره على الملء الثاني للسد، بشكل أحادي، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم.

وقال آبي في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، إن "الملء الثاني للسد سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل".

وأضاف "إثيوبيا لا ترغب على الإطلاق في الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية. لكنها لا تريد أن تعيش في ظلام".

