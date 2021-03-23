وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ"إعادة بناء وتنشيط" التحالف العسكري للناتو
بروكسل - أ ش أ
تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الثلاثاء، بـ"إعادة بناء وتنشيط" التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومشاركة الخطط الأمريكية بشأن أى انسحاب محتمل من أفغانستان.
جاءت تصريحات بلينكين - وفق ما أورده موقع "يو.إس.آية نيوز" الأمريكي الإخباري على موقعه الالكتروني - في مؤتمر صحفي خلال زيارته الأولى لمقر الناتو في بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الحلف.
وقال بلينكين إن الحلف يمر "بلحظة محورية" في مواجهة التهديدات في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن تغير المناخ.
وأضاف: "أنا هنا للاستماع إلى أفكار الحلفاء حول أفغانستان؛ نحن هناك معا، وعندما يحين الوقت المناسب سنغادر معا".
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