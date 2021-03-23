وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ"إعادة بناء وتنشيط" التحالف العسكري للناتو

بروكسل - أ ش أ

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الثلاثاء، بـ"إعادة بناء وتنشيط" التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومشاركة الخطط الأمريكية بشأن أى انسحاب محتمل من أفغانستان.

جاءت تصريحات بلينكين - وفق ما أورده موقع "يو.إس.آية نيوز" الأمريكي الإخباري على موقعه الالكتروني - في مؤتمر صحفي خلال زيارته الأولى لمقر الناتو في بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الحلف.

وقال بلينكين إن الحلف يمر "بلحظة محورية" في مواجهة التهديدات في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن تغير المناخ.

وأضاف: "أنا هنا للاستماع إلى أفكار الحلفاء حول أفغانستان؛ نحن هناك معا، وعندما يحين الوقت المناسب سنغادر معا".