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روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

01:35 م الإثنين 22 مارس 2021
روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

روسيا و أمريكا

موسكو - (أ ش أ):

أعربت روسيا عن أسفها لعدم قبول واشنطن عرض الرئيس الروسي إجراء حوار مفتوح بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أنه: "من دواعي الأسف أن الجانب الأمريكي لم يتجاوب مع عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثة مفتوحة عبر نظام الفيديو كونفرانس مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، في يوم 19 أو 22 مارس الجاري، لمناقشة المشكلات المتراكمة في العلاقات الثنائية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي".

وقال البيان إن الجانب الأمريكي أضاع بذلك "فرصة جديدة للبحث عن مخرج من المأزق الذي وقعت فيه العلاقات الروسية الأمريكية بذنب واشنطن"، مضيفا أن "المسئولية عن ذلك تقع كليا على الولايات المتحدة".

وسبق أن رد بايدن بنعم، خلال مقابلة مع قناة "ABC" على سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا". كما قال إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء حوار على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين، عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

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روسيا الولايات المتحدة جو بايدن وزارة الخارجية الروسية فلاديمير بوتين

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