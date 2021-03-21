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ارتفاع الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 29.8 مليون حالة

11:11 م الأحد 21 مارس 2021
ارتفاع الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 29.8 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 8ر29 مليون إصابة حتى الساعة 0333 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الأحد ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعد هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 64ر3 مليون إصابة، دون تغير كبير عن نفس الوقت في اليوم السابق.
وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 17740 إصابة.
وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 148 شخصا.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا جامعة جونز هوبكنز

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