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إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني

07:51 م الأحد 21 مارس 2021
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

رام الله - (د ب أ)

أعلن مسؤول حكومي فلسطيني أن إسرائيل سحبت اليوم الأحد، بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وصرح وكيل وزارة الخارجية أحمد الديك لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة الشخصيات المهمة من المالكي وألغت التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود.

وذكر الديك أنه تم التحقيق مع مسؤولين حكوميين كانوا رفقة المالكي لدى وصولهم إلى معبر "الكرامة".

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة "العقوبات" الإسرائيلية التي فرضت بحق المالكي وفريقه.

وكان المالكي والوفد المرافق له اجتمع يوم الخميس الماضي، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

كانت بنسودا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي، قرارًا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

رياض المالكي رام الله الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

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