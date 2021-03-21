أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

نتنياهو يتعهد بعدم فرض إغلاق جديد في إسرائيل بسبب كورونا

06:21 م الأحد 21 مارس 2021
نتنياهو يتعهد بعدم فرض إغلاق جديد في إسرائيل بسبب كورونا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حكومته لن تفرض المزيد من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ولا حتى بعد الانتخابات الوطنية المقررة الثلاثاء المقبل .

وأضاف نتنياهو فى مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "يقول المواطنون لأنفسهم حسنًا، إنهم ينتظرون، بالتأكيد بعد الانتخابات سيكون هناك إغلاق آخر".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله خلال المقابلة: "مستحيل! ليست هناك حاجة لذلك. الدول تفرض الإغلاق ،لأنه ليس لديها لقاحات ".

وذكرت بلومبرج أن إسرائيل، التي تخرج حاليًا من عملية الإغلاق الثالثة قامت بتطعيم أكثر من نصف السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأول من نوعه بالمنطقة.. الإمارات تستحدث إقامة لـ"العمل عن بعد"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا