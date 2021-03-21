نتنياهو يتعهد بعدم فرض إغلاق جديد في إسرائيل بسبب كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حكومته لن تفرض المزيد من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ولا حتى بعد الانتخابات الوطنية المقررة الثلاثاء المقبل .

وأضاف نتنياهو فى مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "يقول المواطنون لأنفسهم حسنًا، إنهم ينتظرون، بالتأكيد بعد الانتخابات سيكون هناك إغلاق آخر".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله خلال المقابلة: "مستحيل! ليست هناك حاجة لذلك. الدول تفرض الإغلاق ،لأنه ليس لديها لقاحات ".

وذكرت بلومبرج أن إسرائيل، التي تخرج حاليًا من عملية الإغلاق الثالثة قامت بتطعيم أكثر من نصف السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.