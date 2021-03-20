هوبكنز وبلومبرج : إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم
نيويورك -(د ب أ):
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 7ر410 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 2.7مليون في العالم.
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