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هوبكنز وبلومبرج : إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

02:56 م السبت 20 مارس 2021
هوبكنز وبلومبرج : إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك -(د ب أ):

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 7ر410 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 2.7مليون في العالم.

لقاح كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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