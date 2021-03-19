لبنان .. مسيرة في بيروت للمطالبة بحكومة انتقالية ذات صلاحيات استثنائية

بيروت - ( د ب أ ):

انطلقت مسيرة ظهر اليوم الجمعة من أمام وزارة الطاقة اللبنانية باتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت للمطالبة بحكومة انتقالية ذات صلاحيات استثنائية تعيد تكوين النظام.

وشارك في المسيرة عدد من مجموعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر 2019 تحت عنوان "مكملين بالمقاومة الشعبية بوجه عصابات المنظومة الحاكمة حتى إسقاطها".

وندد المشاركون الذين حملوا الأعلام اللبنانية بالسياسات المالية، مطالبين بتشكيل حكومة من خارج إطار المنظومة الحاكمة.

وأعرب المشاركون عن رفضهم أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة ويعتبرونه من ضمن "المنظومة الفاسدة" ويرون أن "المخرج الوحيد للأزمة هو الذهاب نحو نظام علماني".

وحمل المتظاهرون شعارات منها "لا لحكومة المحاصصات ونعم لحكومة انتقالية مستقلة"و" فلنستكمل الانتفاضة لكسر المنظومة المستبدة ومحاكمتها".

وطالب المشاركون في المسيرة بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، كما طالبوا الزعماء بالرحيل وباستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة، ويناء شبكة أمان اجتماعي تؤمن العيش الكريم للبنانيين.

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت طالبوا برحيل السلطة.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية مارس الحالي بعد تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.