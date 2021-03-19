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ميركل تريد تعزيز الشراكة بين ألمانيا وأوكرانيا في مجال الطاقة

05:43 م الجمعة 19 مارس 2021
ميركل تريد تعزيز الشراكة بين ألمانيا وأوكرانيا في مجال الطاقة

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز الشراكة بين بلادها وأوكرانيا في مجال الطاقة.

قالت ميركل اليوم الجمعة في منتدى اقتصادي ألماني أوكراني إن البلدين يعملان بشكل وثيق على الطاقات المتجددة، وكفاءة استغلال الطاقة، وتطوير اقتصاد الهيدروجين،

كما أشارت ميركل إلى أهمية أوكرانيا كبلد عبور للغاز.

وألمانيا وأوكرانيا على خلاف بشأن إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم2، الذي يتفادى المرور عبر أوكرانيا، بنقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

ويقول منتقدون إن ذلك سيحرم كييف من عائدات نقل مربحة، وقد يقوض جهودها في محاربة العدوان الروسي.

وأكدت ميركل أن الاتحاد الأوروبي "رد بشكل حاسم ولا لبس فيه" لضم روسيا شبه جزيرة القرم قبل سبع سنوات، وللصراع في شرق أوكرانيا.

وقدم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال الشكر إلى ميركل لالتزامها، وحثها على تعزيز الاستثمارات الألمانية أكثر في بلاده.

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