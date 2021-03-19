الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

روما - أ ش أ

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استعداد التكتل الموحد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضحت وكالة "آكي" الإيطالية أن ذلك جاء في تصريحات له اليوم الجمعة خلال زيارته الحالية لروما نشرها مكتبه الإعلامي ردًا على سؤال حول تعاون محتمل بين عملية إيريني الأوروبية والأمم المتحدة في هذا المجال، وقال بوريل: "لا دور لعملية إيريني في مراقبة وقف إطلاق النار"، منوهًا بأنها انطلقت منذ عام قبل توصل الأطراف الليبية لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف "هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار، فالأمر بيد الأمم المتحدة .. إذا طلبت دعمًا، فأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيكونون على استعداد للنظر في هذا الطلب. لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقرر (بمفرده): سأراقب وقف إطلاق النار".

كما أكد المسؤول الأوروبي على أنه سيطرح في الأيام القادمة على وزراء الخارجية الأوروبيين مرشحه لمنصب المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا، وقال: "المشكلة هي أن لدي العديد من المرشحين الجيدين ويجب علي اختيار واحد منهم".