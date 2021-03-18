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بن زايد غاضب من نتنياهو.. الإمارات تعلق تحضيرات مؤتمر بمشاركة إسرائيل

10:50 ص الخميس 18 مارس 2021
بن زايد غاضب من نتنياهو.. الإمارات تعلق تحضيرات مؤتمر بمشاركة إسرائيل

الشيخ محمد بن زايد

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الإمارت علقت الترتيبات لمؤتمر دبلوماسي كان مقررا عقده في أبريل بمشاركة إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يعقد المؤتمر بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وممثلين عن الولايات المتحدة، وقيادة الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد غاضب "مما فسره باستغلال اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في حملة نتنياهو الانتخابية"، بعدما تحدث نتنياهو في خطاباته الانتخابية عن مبلغ "بعشرات المليارات من الدولارات" ستستثمره الإمارات في إسرائيل، وأنه حصل على تعهد من بن زايد بشأن استثمار فوري بقيمة عشر مليارات دولار.

وكتب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أمس على تويتر: "من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من (الاتفاقات الإبراهيمية) هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة بشكل أوسع".

وأضاف أن "الإمارات لن تكون جزءا من أي انتخابات داخلية في إسرائيل، الآن أو في المستقبل".

الشيخ محمد بن زايد تل أبيب الإمارات إسرائيل نتنياهو

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