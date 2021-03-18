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استقالة مدير مراسم أولمبياد طوكيو رسميا

07:44 ص الخميس 18 مارس 2021
استقالة مدير مراسم أولمبياد طوكيو رسميا

أولمبياد طوكيو

طوكيو (د ب أ):

تقدم مدير مراسم أولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي رسميا باستقالته من منصبه اليوم الخميس بعد استخدامه لفظا "مهينا" بحق ممثلة كوميدية يابانية، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وكشف تقرير أن ساساكي اقترح ظهور الممثلة الشهيرة ناعومي واتانابي في حفل افتتاح الأولمبياد "كخنزير"، ساخرا من وزنها.

أولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي اليابان ناعومي واتانابي

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