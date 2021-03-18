استقالة مدير مراسم أولمبياد طوكيو رسميا
طوكيو (د ب أ):
تقدم مدير مراسم أولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي رسميا باستقالته من منصبه اليوم الخميس بعد استخدامه لفظا "مهينا" بحق ممثلة كوميدية يابانية، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وكشف تقرير أن ساساكي اقترح ظهور الممثلة الشهيرة ناعومي واتانابي في حفل افتتاح الأولمبياد "كخنزير"، ساخرا من وزنها.
الخبر التالى:منظمات حقوقية: سياسة اللجوء الأوروبية بحاجة لتحديث عاجل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
192840
عدد المصابين
-
148424
عدد المتعافين
-
11431
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
121682964
عدد المصابين
-
98089534
عدد المتعافين
-
2688434
عدد الوفيات
إعلان