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روسيا تستدعي سفيرها لدى واشنطن لتحليل آفاق العلاقات مع أمريكا

07:43 م الأربعاء 17 مارس 2021
روسيا تستدعي سفيرها لدى واشنطن لتحليل آفاق العلاقات مع أمريكا

وزارة الخارجية الروسية

وكالات

أعلنت الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، أن موسكو استدعت سفيرها لدى واشنطن للتشاور وتحليل آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد، في مقابلة تلفزيونية أجريت معه، اليوم الأربعاء، بأنه ستكون هناك عواقب لمحاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، حتى مع إصرار الكرملين على عدم صحة هذه المزاعم.

وقال بايدن "سيدفع الثمن"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية قبل أن ينوه إلى مكالمة هاتفية أجراها الاثنان في يناير الماضي.

وأثناء بث مقابلة بايدن، كان الكرملين ينفي بالفعل محتويات التقرير، واصفًا إياها بأنها "خاطئة، ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن الدفاع عنها"، في تعليقات نقلتها وكالة إنترفاكس.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لم تتدخل في انتخابات 2020 الأمريكية أو أي انتخابات أخرى. وقال إن الادعاء بخلاف ذلك لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية الروسية "المتوترة بالفعل".

الخارجية الروسية واشنطن روسيا جو بايدن

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