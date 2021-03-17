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الصحة الفلسطينية: وصول دفعات من لقاح "فايزر" و"استرازنيكا"

11:54 ص الأربعاء 17 مارس 2021
الصحة الفلسطينية: وصول دفعات من لقاح "فايزر" و"استرازنيكا"

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ
قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن وزارة الصحة، ستتسلم اليوم وغدا، 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا".

وأوضح الشخرة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم، مشيرا أنه سيتم تخزين لقاح استرازنيكا لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

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وزارة الصحة الفلسطينية رام الله لقاح فايزر لقاح استرازنيكا

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