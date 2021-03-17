الصحة الفلسطينية: وصول دفعات من لقاح "فايزر" و"استرازنيكا"
رام الله - أ ش أ
قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن وزارة الصحة، ستتسلم اليوم وغدا، 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا".
وأوضح الشخرة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم، مشيرا أنه سيتم تخزين لقاح استرازنيكا لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
192195
عدد المصابين
-
148089
عدد المتعافين
-
11384
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
121229797
عدد المصابين
-
97780247
عدد المتعافين
-
2681963
عدد الوفيات
إعلان