وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في نطنز بأجهزة طرد متطورة

‏وكالات

‏أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، أن إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في منشأة نطنز النووية دون أن تبدأ ذلك بعد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏وأشارت وكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي.

وكان تقرير صادر عن وكالة الطاقة الذرية، في فبراير الماضي، أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بصدد تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2m" في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.