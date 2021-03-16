مقتل 80 حوثيًا في مواجهات مع الجيش اليمني بمأرب

اليمن - (أ ش أ)

قتل 80 عنصرًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة مأرب.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة غرب المحافظة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، بعد أن كبدت الميليشيا 80 قتيلا، وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى استعادة عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار الموقع إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر كبيرة.