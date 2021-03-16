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اليمن: محاولات لإقناع المتظاهرين بمغادرة القصر الرئاسي في عدن

01:14 م الثلاثاء 16 مارس 2021
اليمن: محاولات لإقناع المتظاهرين بمغادرة القصر الرئاسي في عدن

أرشيفية


صنعاء - (د ب أ):

وصل مدير شرطة عدن اليمنية، اللواء مطهر الشعيبي، إلى القصر الرئاسي لإقناع المتظاهرين بمغادرته بعد اقتحامه بوقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن الشعيبي وصل برفقة عناصر أمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي، "ويحاول الآن إقناع المتظاهرين بالخروج من القصر".

وأوضح أن العديد من الوزراء ما زالوا موجودين في القصر، في الوقت الذي استمر المتظاهرون التجمهر هناك.

وكان شهود عيان أفادوا لـ "د. ب.أ" بأن متظاهرين، محتجين على انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي في عدن، وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين اقتحموا القصر دون أي مقاومة من حراسته، ووصلوا إلى قرب أماكن تواجد الوزراء.

ومنذ أسابيع، شهدت عدن مظاهرات متكررة احتجاجا على تردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.

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