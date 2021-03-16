أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

12:03 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

سيرجى لافروف

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وفد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، ركز على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال البيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وشدد على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية من خلال حوار واسع بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف الرئيسية في المجتمع اللبناني حصرا في الفضاء القانوني ودون تدخل أجنبي.

وأضاف البيان: "وفي نفس الوقت تم التركيز على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن برئاسة سعد الحريري قادرة على ضمان خروج لبنان من الأزمة المنهجية".

وأشار البيان الروسي إلى أنه خلال تبادل الآراء حول مسألة التسوية الشاملة في سورية، أكد الجانب الروسي مجددا تمسكه بحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ونوهت الخارجية الروسية، إلى أنه "في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بمن فيهم الموجودون في لبنان، إلى سوريا، من أجل تحقيق استقرار موثوق في المنطقة".

يشار إلى أن الحريري لم يتمكن من تشكيل حكومة منذ تكليفه بذلك في في 22 أكتوبر الماضي، خلفا لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس اللبناني عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا من الاختصاصين. وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحًا متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

سيرجي لافروف وزارة الخارجية الروسية لبنان سعد الحريري

الخبر التالى:

نائب رئيس الوزراء الإسباني يتنحى عن منصبه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:40 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا