روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وفد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، ركز على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال البيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وشدد على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية من خلال حوار واسع بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف الرئيسية في المجتمع اللبناني حصرا في الفضاء القانوني ودون تدخل أجنبي.

وأضاف البيان: "وفي نفس الوقت تم التركيز على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن برئاسة سعد الحريري قادرة على ضمان خروج لبنان من الأزمة المنهجية".

وأشار البيان الروسي إلى أنه خلال تبادل الآراء حول مسألة التسوية الشاملة في سورية، أكد الجانب الروسي مجددا تمسكه بحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ونوهت الخارجية الروسية، إلى أنه "في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بمن فيهم الموجودون في لبنان، إلى سوريا، من أجل تحقيق استقرار موثوق في المنطقة".

يشار إلى أن الحريري لم يتمكن من تشكيل حكومة منذ تكليفه بذلك في في 22 أكتوبر الماضي، خلفا لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس اللبناني عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا من الاختصاصين. وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحًا متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.