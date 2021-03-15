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أوسلو تبدأ تطبيق أشد التدابير صرامة ضد كورونا مع بدء الموجة الثالثة

10:13 م الإثنين 15 مارس 2021
أوسلو تبدأ تطبيق أشد التدابير صرامة ضد كورونا مع بدء الموجة الثالثة

فيروس كورونا

أوسلو - (د ب أ)

أعلن ريمون يوهانسن رئيس بلدية العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الاثنين، البدء في تطبيق تدابير أشد صرامة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن يوهانسن القول في مؤتمر صحفي على شبكة الإنترنت في قاعة مجلس المدينة مساء اليوم: "ليس هناك شك في أننا نواجه موجة ثالثة من العدوى. ولكن هذه المرة الأمر مختلف لأننا نواجه سلالة متحورة من الفيروس وهي أشد انتشارا للعدوى".

وأضاف يوهانسن، إنه لن يسمح للسكان الآن باستقبال أكثر من ضيفين في منزلهم .

وقال إن جميع الطلاب اعتبارا من الصف الثامن وما فوق سيتحولون بالكامل إلى التعليم الرقمي، وسيتلقى العديد من الطلاب في الصفوف من الخامس إلى السابع أيضًا دروسهم عبر الإنترنت.

وسيتم إغلاق رياض الأطفال خلال أسبوع عيد الفصح في أبريل المقبل.

وستستمر جميع التدابير القائمة، بما في ذلك إغلاق العديد من الشركات والمطاعم.

وبشكل عام، فإن النرويج قد واجهت الجائحة بشكل جيد نسبيا. غير أن أعداد الحالات في أوسلو أعلى بكثير مما هو عليه الأمر في بقية بلدان الشمال الأوروبي. وفي الأيام الـ 14 الماضية، سجلت 3300 إصابة جديدة في العاصمة النرويجية، وأصبح منحنى الاتجاه أكثر حدة.

فيروس كورونا أوسلو ريمون يوهانسن النرويج

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