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مقتل 138 متظاهرًا على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

09:37 م الإثنين 15 مارس 2021
مقتل 138 متظاهرًا على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت الأمم المتحدة أن 138 متظاهرًا على الأقل قتلوا في ميانمار أثناء الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين، نقلاً عن شخصيات بمفوضية حقوق الانسان بالمنظمة إن من بين القتلى نساء وأطفال.

وأضاف أن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد تفاقم في مطلع الأسبوع الحالي حيث جرى قتل 18 متظاهرا أمس الأول السبت و38 آخرين أمس الأحد.

من جهة أخرى ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته الشديدة لأعمال العنف الحالية ضد المتظاهرين السلميين وأكد مجددا دعوته للمجتمع الدولي للوقوف مع شعب ميانمار في سعيه إلى تحقيق الديمقراطية عقب انقلاب أول فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية.

الأمم المتحدة ميانمار انقلاب ميانمار

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