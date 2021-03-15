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السودان يبعث خطابات للاتحادين الأوروبي والأفريقي وأمريكا لتشكيل آلية ربعاية لمفاوضات سد النهضة

08:44 م الإثنين 15 مارس 2021
السودان يبعث خطابات للاتحادين الأوروبي والأفريقي وأمريكا لتشكيل آلية ربعاية لمفاوضات سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وكالات

بعث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خطابات إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

واقترح رئيس الوزراء السوداني في الخطاب الذي بعثه اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء السودان، تغيير النهج المُتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة.

وشدَّد خطاب حمدوك على أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الافريقي في عملية المفاوضات وهي ليست بديلاً عنه، وأن جمهورية الكونغو الديموقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي يجب أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية.

وأشار الخطاب إلى أن الرباعية من شأنها أن تُقدِّم دعماً دولياً واقليمياً كبيراً وتُشكِّل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود، عطفاً على أن الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الامريكية كانت جزءاً من المفاوضات وبالتالي على دراية بالموقف في سد النهضة.

كما اوضح إن حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثان لسد النهضة في يونيو المقبل، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، كما تؤكد بأن أي اجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.

هذا وسوف يتبع هذه الخطابات تكثيف التحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن وخطورته وضرورة دعم اللجنة الرباعية وحث الجارة إثيوبيا للرجوع لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

عبد الله حمدوك سد النهضة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة

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