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خبراء إيطاليا: لقاح أسترازينيكا آمن

02:48 م الإثنين 15 مارس 2021
خبراء إيطاليا: لقاح أسترازينيكا آمن

لقاح أسترازينيكا

روما- (د ب أ):

أفاد خبراء الطب في إيطاليا أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن وحذروا من التوصل لاستنتاجات سريعة، وذلك في تعليقات صدرت اليوم الاثنين، بعدما علقت بعض الدول استخدامه استنادا إلى مخاوف بشأن تجلط الدم.

وقال جيورجيو بالو، رئيس وكالة الأدوية الإيطالية (أيفا) لصحيفة لا ريبوبليكا أنه في ظل إعطاء المزيد من اللقاحات سوف يكون هناك أيضا الكثير من الآثار الجانبية.

ومازالت وزارة الصحة أيضا تستخدم اللقاح. وقال الخبير بالوزارة فرانكو لوكاتيلي في نسخة اليوم الاثنين من صحيفة كوريري ديلا سيرا : "أسترازينيكا تساعد في حماية الأشخاص من الجائحة".

وأضاف أنه يجب على الأشخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن صلة عابرة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في أوروبا تلقوا اللقاح بدون أي مشاكل.

لقاح أسترازينيكا إيطاليا تجلط الدم

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