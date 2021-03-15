وكالة الدواء الدنماركية: ظهور أعراض غريبة على المرأة المتوفية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

وكالات:

قالت وكالة الدواء الدنماركية، إن مواطنة عمرها 60 عاما توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح "أسترازينيكا" للوقاية من كورونا ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا" حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن "عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف".

وكانت برامج التطعيم الأوروبية قد شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت بأن بعض من تم تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" أصيبوا بجلطات دموية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت وكالة الدواء الأوروبية، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.

ويوم الأحد قالت شركة "أسترازينيكا" إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.