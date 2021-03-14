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تقرير: الحكومة اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة

01:49 م الأحد 14 مارس 2021
تقرير: الحكومة اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة

اليابان

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الأحد أن الحكومة تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ لطوكيو والمناطق المحيطة، بسبب فيروس كورونا، كما هو مقرر في 21 مارس الجاري، حسب صحيفة "جابان تودي" اليابانية اليوم.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها في اجتماع مع مستشارين في 18 مارس الجاري، طبقا للصحيفة. ولم يتم الرد على اتصالات هاتفية واردة إلى مكتب رئيس الوزراء.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي لم يتم الكشف عن هويته إن عدد الأسرة بالمستشفيات التي يتم استخدامها لعلاج مرضى فيروس كورونا يتراجع بشكل تدريجي، مما يبرر إنهاء حالة الطوارئ، كما تقرر.

وهناك إجماع في الرأي متزايد بين مسؤولين ومستشارين حكوميين إنه حتى لم تم الإبقاء على حالة الطوارئ، لن يؤدي ذلك إلى تحسن كبير في عدد حالات العدوى، طبقا للصحيفة نقلا عن عضو لم يتم الكشف عنه في لجنة استشارية حكومية.

وسجلت اليابان حتى الآن 446 ألفا و923 حالة إصابة و8573 حالة وفاة بسبب كورونا.

اليابان إنهاء حالة الطوارئ فيروس كورونا

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