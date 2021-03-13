مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت مصر اليوم السبت عن خالص التعازي والمواساة لدولة كازاخستان الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة إثنين، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابيّن.

واكدت مصر، حكومةً وشعباً،في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.