مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت مصر اليوم السبت عن خالص التعازي والمواساة لدولة كازاخستان الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة إثنين، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابيّن.
واكدت مصر، حكومةً وشعباً،في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:رئيس الحكومة الليبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
189639
عدد المصابين
-
146434
عدد المتعافين
-
11214
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
119067802
عدد المصابين
-
67563972
عدد المتعافين
-
2640230
عدد الوفيات
إعلان