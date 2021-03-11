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هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية

10:38 ص الخميس 11 مارس 2021
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية

هزة أرضية

طهران- أ ش أ:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة فردوس في محافظة خراسان، جنوب شرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، الخميس، بأن الهزة وقعت الساعة 12:00 منتصف الليل (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة جراء الهزة الأرضية.

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هزة أرضية إيران

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