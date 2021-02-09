السعودية ترحب بالتزام واشنطن بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها
وكالات
جدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزارء جدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد على التزام بلاده بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين، مؤكدًا أن السعودية تتعرض إلى تهديدات أمنية حقيقية.
ونفى الأنباء التي تتحدث عن وجود عرض بوقف دعم واشنطن للسعودية مقابل وقف دعم طهران للحوثيين.
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