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إسرائيلي يتمكن من سرقة منزل عائلة أوهمها أنها خالطت مصابا بكورونا

04:38 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
إسرائيلي يتمكن من سرقة منزل عائلة أوهمها أنها خالطت مصابا بكورونا

الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في أنه أوهم عائلة بأنها خالطت مصابا بفيروس كورونا، من أجل السطو على منزلها أثناء عد وجوده به.

واعتقلت الشرطة الرجل /36 عاما/ في وسط إسرائيل مساء أمس الاثنين.

وتردد أن المشتبه به استدعى إحدى العائلات وأخبرها بأنها ملزمة، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، بإجراء فحوص لكشف الإصابة بكورونا في مركز ببلدة قريبة.

وقالت الشرطة إنه بعد أن غادرت الأسرة المنزل مساء أمس الأول الأحد، اقتحم المشتبه به المنزل وتمكن من سرقة أموال ومجوهرات، وأشياء أخرى

وتخرج إسرائيل تدريجيا من إغلاقها الثالث على مستوى البلاد، رغم أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا لا تزال مرتفعة.

وسجلت وزارة الصحة 7761 إصابة جديدة بالفيروس أمس الاثنين. وتوفي أكثر من 5 آلاف شخص بسبب الإصابة بالفيروس في إسرائيل حتى الآن.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل 2ر9 مليون نسمة.

الشرطة الإسرائيلية سرقة منزل فيروس كورونا

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