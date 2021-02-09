أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ولي العهد السعودي يعلن عن تعديلات تشريعية "تفي باحتياجات المجتمع"

01:37 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
ولي العهد السعودي يعلن عن تعديلات تشريعية "تفي باحتياجات المجتمع"

محمد بن سلمان

الرياض- (بي بي سي):

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن إجراء تعديلات قضائية وقانونية بهدف "إصلاح المنظومة التشريعية" في المملكة.

وتشمل التعديلات مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي ، ومشروع نظام الإثبات وهي مشاريع ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، قبل أن تحال إلى مجلس الشورى لإقرارها.

وقال بن سلمان إن الوضع التشريعي الحالي لا يفي باحتياجات المجتمع، "لذا اتخذ قرار الإصلاح التشريعي بما يتناسب و أحدث التوجّهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية، ويراعي أيضاً التزامات السعودية فيما يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".

هذا المحتوى من

محمد بن سلمانج الرياض مشروع نظام الأحوال الشخصية

الخبر التالى:

دبلوماسي بريطاني: نعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بفائدة أكبر من شهادات البنوك.. كيف تستثمر أموالك في أذون وسندات الخزانة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا