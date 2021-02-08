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الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215

11:59 م الإثنين 08 فبراير 2021
الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس الأحد حتى الساعة الثانية و 57 دقيقة ظهرا اليوم الإثنين ، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 27 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 4ر0 بالمئة.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 42ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.
وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 13 ألفا و46 حالة.
وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي حيث بلغ عدد الوفيات 135.

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