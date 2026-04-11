وكالة تسنيم: احتمال تمديد محادثات إيران مع أمريكا ليوم إضافي

كتب : وكالات

08:15 م 11/04/2026

إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية، بأنه من المحتمل تمديد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ليوم إضافي.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن أحد الأشخاص المقربين من الفريق المفاوض، أنه من المحتمل عقد جولة أخرى من المفاوضات بين إيران وأمريكا في باكستان مساء اليوم أو غداً.

وقالت تسنيم، نقلا عن مراسلها في إسلام آباد، إنه على الرغم من أن المفاوضات كانت مقررة ليوم واحد، فمن الممكن تمديدها ليوم آخر لمواصلة المناقشات الفنية بين الخبراء.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن هذا التمديد لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وأكدت تسنيم أن المحادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي تجاوزت القضايا العامة، ودخلت في تفاصيل ومناقشات فنية وتقنية.

حرب إيران مفاوضات إنهاء حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان

