السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 162 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 717 حالة، بينها 1835 وفاة، و 22 ألفا و 52 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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