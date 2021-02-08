وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبل اجتماعهم الطارئ
القاهرة- (د ب أ):
عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري الطارئ الذي دعت إليه مصر والأردن لتبادل الرؤى حول مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع لدعم القضية الفلسطينية
وكان قد سبق الاجتماع لقاءات عقدها أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط مع وزيري خارجية موريتانيا والكويت.
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