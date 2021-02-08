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وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبل اجتماعهم الطارئ

02:49 م الإثنين 08 فبراير 2021
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبل اجتماعهم الطارئ

الجامعة العربية

القاهرة- (د ب أ):

عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري الطارئ الذي دعت إليه مصر والأردن لتبادل الرؤى حول مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع لدعم القضية الفلسطينية

وكان قد سبق الاجتماع لقاءات عقدها أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط مع وزيري خارجية موريتانيا والكويت.

الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب الأردن مصر القضية الفلسطينية

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