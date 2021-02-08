المئات في ميونخ يحتجون على قيود كورونا

ميونخ - (د ب أ):

احتج مئات الأشخاص في ميونخ مساء الأحد على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن موكب سيارات مر في عدة أجزاء من وسط المدينة في وقت مبكر من المساء تضمن نحو 200 شخص يستقلون 95 سيارة.

وتم تنظيم تجمع ثان شارك فيه ما يصل إلى 250 شخصا في وقت لاحق في ساحة جيشفيشتر شول بلاتز بالمدينة. وكان هناك أيضا 12 شخصا في تجمع مضاد.

وسجلت الشرطة عدة انتهاكات لقواعد ارتداء الكمامات. وتم نشر 500 ضابط شرطة من أجل الاحتجاجات.