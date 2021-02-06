الشركة المسؤولة عن "نورد ستريم 2" تواصل تنفيذ أعمال المشروع
موسكو - (د ب أ)
قالت الشركة المسؤولة عن مشروع "نورد ستريم 2" إنها تواصل بناء خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا عبر بحر البلطيق، بمد الأنابيب جنوب جزيرة بورنهولم الدنماركية.
وذكرت الشركة اليوم السبت، أن العمل يسير وفق التصاريح التي صدرت.
ومن المقرر أن يضاعف "نورد ستريم 2" شبه المكتمل كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة مع التخلص التدريجي من الفحم والطاقة النووية.
ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في مجال الطاقة، وهي حجة كررتها إدارة بايدن في الأيام الأخيرة.
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