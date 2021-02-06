بدء حظر تجول ليلي جديد في العاصمة الكوبية بسبب "كورونا"

هافانا- (د ب أ):

أعلنت إدارة إقليم العاصمة الكوبية هافانا يوم الجمعة فرض حظر تجول ليلي مرة أخرى في العاصمة ، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويبدأ الحظر على الفور ويستمر حتى إشعار آخر.

يجب على السكان عدم مغادرة منازلهم بين الساعة 9 مساء و 5 صباحا.

وشهدت الأسابيع الأولى من هذا العام عددًا من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد أكبر مما تم تسجيله على مدار عام 2020 بأكمله.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة لأول مرة.

وألقى خبراء حكوميون باللوم على تراجع الانضباط عند الانتظار في الطابور للحصول على الطعام والضروريات الأساسية الأخرى. وقالوا إنه لا توجد مسافة كافية في طوابير الانتظار.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة 31190 إصابة و 229 حالة وفاة مرتبطة بـكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس ، منذ بدء الوباء.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، خففت كوبا الإجراءات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا وأعادت فتح أبوابها للسياح في الغالب. ومنذ كانون ثان/يناير، تم تشديد بعض الإجراءات مرة أخرى.

وترفض الحكومة شراء لقاحات فيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها الآن في العديد من الدول ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التكلفة، وتقوم بتطوير لقاحات خاصة بها بدلاً من ذلك.

ويجري حاليا اختبار أربعة مستحضرات كوبية في تجارب سريرية.