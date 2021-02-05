الاتحاد الأوروبي يرفض مزاعم روسيا ضد دبلوماسييه الثلاثة المطرودين
بروكسل - (د ب أ):
قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه "يدين بشدة" قرار طرد ثلاثة دبلوماسيين تابعين للاتحاد الأوروبى من روسيا.
وأضاف بوريل ، الذي علم بهذه الخطوة قبل الإعلان عنها أثناء رحلة إلى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف أنه "رفض المزاعم بأنهم قاموا بأنشطة تتعارض مع وضعهم كدبلوماسيين أجانب".
وحث في بيان مكتوب على ضرورة إعادة النظر في القرار مؤكدا على وحدة الاتحاد الأوروبي وتضامنه مع الدول الأعضاء المعنية.
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