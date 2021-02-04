بايدن يتوقع أن تحظى خطته للإنعاش الاقتصادي بتأييد "بعض" الجمهوريين

واشنطن - (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إنه يتوقع أن يدعم "بعض" الجمهوريين خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي، وشدد على ضرورة أن يبقى الديمقراطيون موحدين في الكونجرس.

وصرح بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض مع أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ "أظن أننا سنحظى بدعم بعض الجمهوريين".

وتبلغ قيمة الخطة التي يقترحها الديمقراطيون 1,9 تريليون دولار وتشمل شيكات دعم بقيمة 1400 دولار للعائلات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. واقترح الجمهوريون خطة بديلة بقيمة 600 مليار دولار.

وبايدن الذي يدعو منذ وصوله إلى سدة الرئاسة إلى الوحدة في واشنطن التي تعاني انقسامات عميقة، قال إنه لن يقبل خفض قيمة المساعدات للعائلات رغم اعتقاده أنه يمكن "تحسين" آلية توزيع الشيكات.

وقال في تسجيل بثه تلفزيون "سي إن إن" لمحادثات هاتفية مع نواب ديمقراطيين، "الناس بحاجة إلى الشيكات وقد وُعدوا بها".

وأضاف "لن أبدأ ولايتي بنكث تعهّد قطعته للشعب الأمريكي".

وحثّ بايدن الديمقراطيين على البقاء موحدين في الكونجرس حيث يحوزون أغلبية في مجلس النواب ويتساوون مع الجمهوريين في عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ حيث الكلمة الفصل بيد نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع النواب "سننجح أو نفشل معًا فلنتكاتف".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إثر اللقاء إنه يوجد "اتفاق بالإجماع" بين الديموقراطيين حول خطتهم.

وأضاف "آمل أن ينظم إلينا زملاؤنا الجمهوريون".