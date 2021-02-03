القوات السعودية تنفذ تمرينًا "افتراضيًا" مع القيادة الأمريكية الوسطى
السعودية - (أ ش أ)
نفذت القوات البرية الملكية السعودية، ممثلة في إدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية، مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021" حيث يقام افتراضيًا عبر الاتصال المرئي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، إن التمرين يهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي، وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين
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