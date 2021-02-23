أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري تامر أمين عمرو أديب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا

06:44 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا

الرحلات الجوية

الرباط - (أ ش أ):
أعلنت سفارة سويسرا بالرباط، الليلة، إن المغرب قرر تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما، وذلك وفقا لمصادر إعلامية مغربية.
وأضافت المصادر أن سفارة تركيا بالرباط أعلنت كذلك أنه في "إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من وزارة الصحة، قررت الحكومة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، ابتداء من أمس الإثنين 22 فبراير من الساعة 24.00 لمدة 15 يوميا".
وكانت وسائل الإعلام المغربية أوردت في وقت سابق أن السلطات المغربية المختصة تبحث تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع عدة دول، وهي النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا في المغرب.
ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا في المغرب، اكتشاف 21 مصابا بالسلالة البريطانية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.

هذا المحتوى من

Asha
الرحلات الجوية الرباط المغرب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178774

    عدد المصابين

  • 138183

    عدد المتعافين

  • 10404

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 623 إصابة ووصول شحنة جديدة من اللقاح.. وفتح رابط التسجيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا