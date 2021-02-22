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وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار

09:10 م الإثنين 22 فبراير 2021
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار

دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني

لندن - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، جيش ميانمار إلى "التنحي" وتحرير زعيمة البلاد الفعلية أون سان سو تشي.

وألقى راب خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، تحدث فيه عن الانقلاب العسكري الذي شهد اعتقال سو تشي والرئيس وين مينت واحتجازهما في أول فبراير الجاري.

وخلال الانقلاب، تم اعتقال 640 شخصاً أو اتهامهم أو الحكم عليهم، ولا يزال 593 منهم رهن الاحتجاز، وفقاً لجمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين.

وأضاف راب " أن الوضع في ميانمار يزداد سوءا. إن الانتهاكات والتجاوزات موثقة توثيقاً جيداً، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقيود الصارمة على حرية التعبير".

ودعا الجيش إلى التنحي قائلاً، إنه "يجب إطلاق سراح القادة المدنيين. ويجب احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار".

دومينيك راب ميانمار وزير الخارجية البريطاني لندن حقوق الإنسان الأمم المتحدة

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