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حماس: إسرائيل تستهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية

05:47 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
حماس: إسرائيل تستهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية

الانتخابات الفلسطينية

رام الله - (د ب أ)

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، إسرائيل بأنها تستهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وقال مصدر مسؤول في حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إسرائيل بدأت منذ أيام باستهداف واسع للحركة وقياداتها في الضفة الغربية بغرض التأثير على الانتخابات والتحضيرات لها.

وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة من كبار قادة حماس في الضفة الغربية وعددا آخر من الصف الثاني فضلا عن تهديده العشرات من كوادر الحركة بعدم الانخراط في العملية الانتخابية.

واعتبر أن ممارسات إسرائيل "تعد تدخلاً مباشرًا في التحضير الجاري للانتخابات الفلسطينية، ومحاولة مكشوفة لتقويض وإضعاف حماس ومنعها من خوض الانتخابات بقوة في ساحة الضفة الغربية".

من جهة أخرى،أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تمديد التسجيل للانتخابات حتى منتصف ليلة اليوم الثلاثاء بعد أن كان مقررا انتهاء التسجيل عند السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لفلسطين.

وذكرت اللجنة في بيان أن الخطوة "نتيجة للإقبال المتزايد على مراكز الاستعلام والتسجيل، والضغط المتواصل على تطبيق التسجيل الالكتروني، ومن مبدأ اتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتسجيل".

وبحسب لجنة الانتخابات، ارتفع عدد المسجلين للانتخابات إلى 57ر2 مليون مواطن ومواطنة حتى صباح اليوم يشكلون ما نسبته 7ر91% من أصحاب حق التسجيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

الانتخابات الفلسطينية إسرائيل حركة حماس

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