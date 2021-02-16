النمسا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا "الجنوب أفريقية"

فيينا- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل أول إصابة بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا في ولاية سالزبورج.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الحالة المكتشفة لصبي أفريقي يبلغ من العمر 15 عامًا وهو أول ظهور مؤكد لمتغير الفيروس الجديد في الولاية، موضحة أن هذه السلالة رمزها (B.1.351) وتنتشر بشكل أسرع من السلالات المعروفة سابقًا.

وأشارت إلى أن لقاح "أسترازينكا" يوفر حماية قليلة ضد الفيروس المتحور (سلالة جنوب أفريقيا)، منوهًا بأنه تم تسجيل 1096 حالة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)، كما تم اكتشاف سلالة جنوب أفريقيا حتى الآن 279 مرة في ولايات أخرى في النمسا.